Россиян попросили отказаться от поездок в Папуа – Новую Гвинею

МИД РФ призвал россиян временно отказаться от поездок в Папуа – Новую Гвинею в связи с беспорядками в стране. Дипломаты пока не получали сведений, что кто-то из сограждан пострадал или нуждается в помощи.

«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», – говорится в телеграм-канале посольства РФ в Индонезии, по совместительству представляющего страну в Папуа – Новой Гвинее.

В дипмиссии заверили, что следят за ситуацией. Пока у них нет информации, что во время «антиправительственных беспорядков» пострадал кто-то из граждан РФ.

«Держим ситуацию на контроле. Российские граждане за помощью в посольство до настоящего времени не обращались», – сказал представитель посольства в беседе с ТАСС.

Полиция в Папуа – Новой Гвинее объявила забастовку из-за больших и необоснованных вычетов из зарплаты. Злоумышленники воспользовались ситуацией, и беспорядки возникли в столице страны Порт-Морсби и втором по величине городе Лаэ. Во время беспорядков погибли не менее 16 человек.

Джакарта, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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