Базу ВМФ России могут открыть в Абхазии уже в 2024 году

Пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Абхазии может быть открыт уже в 2024 году. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.

«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется», – цитирует политика РИА «Новости». Однако, по его словам, уже в этом году пункт базирования может начать работу.

«Назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении», – сказал Шамба.

Он отметил, что строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве. Россия взяла обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и с 2008 года в республике не было происшествий, связанных с захватом судов в море, заключил Шамба.

В начале октября прошлого года президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании соглашения между Россией и Абхазией о создании пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Очамчирском районе республики. При этом точные сроки запуска базы он не обозначил.

Сухум, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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