ООН попросила у доноров $4,2 млрд на помощь Украине

ООН и ее партнеры запросили у доноров около 4,2 млрд долларов на помощь Украине в 2024 году. Эти деньги планируется поделить между пострадавшими украинцами, покинувшими страну гражданами и общинами, которые приняли беженцев, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Специалисты рассчитали, что 4,2 млрд долларов будет достаточно для помощи около 10,8 млн человек на Украине и в регионе. Планируется, что 3,1 млрд отправят на Украину для поддержки 8,5 млн граждан. Еще 1,1 млрд долларов потратят на помощь 2,3 млн украинским беженцам в регионе.

По данным ООН, около 14,6 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, из них 6,3 млн покинули страну и расселились по Европе. Но работу нашли лишь 40-60%, часто это должности с низкими требованиями. Все беженцы нуждаются в помощи, чтобы «раскрыть свои таланты», заявили в ООН.

ООН в 2023 году отправила Киеву 1,8 млрд долларов финансовой помощи, тогда как население Афганистана получило на миллиард долларов меньше. При этом, в ООН признали, что треть жителей Афганистана не имеет доступа к продовольствию и страдает от голода.

Женева, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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