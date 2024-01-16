В Совфеде предсказали провал идеи нейтрального флота в Черном море

Высказанная на Всемирном экономическом форуме идея создания военного флота в Черном море не имеет перспективы, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Проход военных кораблей через Босфор запрещен соглашением о его использовании, и Турция добросовестно следит за этим, пояснил политик.

Климов назвал ВЭФ тусовкой, все заявления которого – простое «надувание щёк». Это не межгосударственное объединение, и его идеи не стоит воспринимать как международные решения.

«Этот форум сам по себе ничем не отличается от общества по ловле бабочек. Есть правила морского судоходства, есть соглашение по поводу правил прохождения Босфора. По этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт. Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла», – объяснил сенатор в беседе с РИА Новости.

Климов подчеркнул, что представители Турции не ездили в Давос, как и Россия, и Китай.

Участники ВЭФ обсуждали вопрос создания военно-морской оперативной группы, чьи корабли должны курсировать в Черном море. Так не участвующие в конфликте страны могли бы охранять торговых суда, вывозящие из региона зерно и удобрения.

Напомним, Турция отказалась пропускать в свои проливы британские минные тральщики, подаренные Украине. Анкара подчеркнула, что строго соблюдает правила судоходства в проливах и с начала СВО не пропустила ни один военный корабль.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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