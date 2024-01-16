Вильнюс отложил решение по украинским военнообязанным до запроса Киева

Власти Литвы примут решение по украинским военнообязанным мужчинам после официального запроса с Украины, заявил замглавы МВД республики Виталиюс Дмитриевас. Пока Вильнюс проводит тщательный анализ ситуации.

«Конкретные решения по этому вопросу могут быть приняты после официального обращения Украины. Если последует официальное обращение Украины об их возврате, мы дадим на него ответ в соответствии с нашей позицией по данному вопросу», – цитирует замминистра ТАСС.

В Литве находятся около 10 тыс. граждан Украины, которые потенциально подпадают под мобилизацию.

Эстония уже отказалась помогать Украине возвращать мужчин призывного возраста, напомнив, что им предоставлена временная защита ЕС. В Таллине подчеркнули, что это задача Киева – вести разъяснительную работу со своими гражданами и приглашать их обратно.

В Берлине подсчитали, что в их стране спряталось достаточно украинских мужчин, чтобы составить десять дивизий для отправки на линию соприкосновения.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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