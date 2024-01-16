В Европарламенте призвали выдать Киеву уклонистов от мобилизации

Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон призвал «помочь Украине с мужчинами», сбежавшими от мобилизации в Европу.

«На прошлой неделе мы имели честь приветствовать господина Зеленского в Таллине, и он очень четко сказал, что им нужны мужчины. Им нужно больше мужчин, потому что тысячи мужчин погибли с украинской стороны. Но в Европе у нас почти 800 000 украинских мужчин, которые незаконно нарушили украинские законы, сбежав из Украины как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами, <…> чтобы они сражались за Украину и победили в этой войне», – заявил депутат с трибуны Европарламента.

Ранее власти Эстонии отказались помогать Украине в возвращении мужчин призывного возраста, напомнив, что им предоставлена временная защита ЕС. В Таллине подчеркнули, что это задача Киева – вести разъяснительную работу со своими гражданами и приглашать их обратно.

Меж тем, по оценке Берлина, в Германию прибыло достаточно украинских мужчин, чтобы составить десять дивизий для отправки на линию фронта.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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