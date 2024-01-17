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Среда, 17 января 2024, 12:56 мск

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Члены УИК попались на сборе подписей за кандидатов

Несколько членов участковых избиркомов помогали собирать подписи за одного из кандидатов на выборах президента РФ. Подобные действия запрещены, и виновных накажут, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Восемь кандидатов еще собирают подписи для регистрации. Иногда члены избиркомов подают заявления о выходе из комиссий, чтобы участвовать в сборе подписей. Но некоторые собирают подписи, сохраняя полномочия, сказала Памфилова.

«У нас появились единичные случаи, когда оказалось, что члены избирательных комиссий, в данном случае участковых, приняли участие в сборе подписей за одного из кандидатов. Те, кто сознательно пошел на это, нарушая закон, не уйдет от ответственности», – сказала глава ЦИК РФ.

Трансляция заседания велась на сайте Центризбиркома России.

Памфилова отметила, что подобные действия могут повлечь административную ответственность, а провинившихся исключат из комиссий. Она также негативно отнеслась к тому, что несколько членов комиссий «вдруг в разгар президентской, важнейшей кампании пишут заявления о выходе из комиссии, чтобы поучаствовать в сборе подписей».

ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на выборах президента РФ. Всего в кампании участвуют 11 человек, которые находятся на разных стадиях процедуры регистрации.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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