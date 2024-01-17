Макрон призвал не допустить победы России на Украине

Победа России в конфликте с Украиной поставит под угрозу безопасность в соседних странах и Европе в целом, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал не дать России победить.

«Мы не можем позволить России победить, потому что под вопросом окажется безопасность Европы и всех соседей России. Для наших балтийских, польских и румынских друзей жизнь станет невозможной. Победа России будет означать, что правила международного порядка, которые мы определили, можно больше не соблюдать», – приводит слова президента BFM-TV.

Москва неоднократно отмечала, что правила, на которые постоянно ссылается Запад и на которых якобы основал миропорядок, придумываются на ходу. Никто не видел свода этих правил, которые США и Европа ставят выше Устава ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь попросила показать ей перечень.

«Если Макрон располагает копией упомянутых «правил», просьба поделиться. Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит – Россия сделает то, о чём заявила», – написала Захарова в своем блоге.

Макрон пообещал киевскому режиму 40 ракет большой дальности SCALP, самоходки Caesar и несколько сотен бомб, чтобы отсрочить победу России в конфликте. Отправка вооружения начнется сразу после объявления, пообещал французский лидер.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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