Кандидат Путин собрал 2,5 млн подписей

Предвыборный штаб кандидата Владимира Путина собрал более 2,5 млн подписей в его поддержку. Подписные листы продолжают поступать из разных регионов, сообщили в штабе.

«По всей стране собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, идет проверка подписных листов», – говорится на предвыборном сайте.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков уверен, что за Путина можно собрать «кратно больше» подписей, чем уже собрано.

«Для любого кандидата в президенты народная поддержка – это главное. За Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей, потому что уровень поддержки президента и консолидации общества вокруг него трудно преувеличить», – сказал Песков журналистам, подчеркнув, что это его мнение как одного из избирателей.

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня 17 января посетит свой избирательный штаб, анонсировал Песков. Он встретится с волонтерами и с сопредседателями своего штаба.

Для регистрации в качестве кандидата участники предвыборной кампании должны представить в ЦИК РФ не менее 300 тыс. подписей избирателей до 31 января.

Ранее ЦИК РФ сообщил о регистрации трех кандидатов. Всего в кампании участвуют 11 человек на разных стадиях регистрации.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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