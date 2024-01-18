Призывы президента Украины Владимира Зеленского к украинцам исполнить долг и заплатить налоги – верх лицемерия, заявил депутат Верховной рады Гео Лерос. Он обвинил главу государства в разворовывании бюджета страны.

Лерос рассказал, что 11 компаний Зеленского с 2014 года уклонялись от уплаты налогов разными способами. За четыре года бюджет получил от них налогов на сумму, меньшую, чем Елена Зеленская потратила на свой автомобиль. По его данным, с 2012 года Зеленский и его окружение сумели вывести в офшоры порядка 40 млн долларов от олигарха Игоря Коломойского.

«В это же время он купил себе квартиру в Лондоне, дом в Италии. Зеленский призывает вас платить налоги, чтобы он и его друзья становились еще богаче. Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?» – сказал Лерос в эфире своего видеоблога на YouTube.

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм отметила, что Владимир Зеленский использует риторику аферистов, когда убеждает Вашингтон дать ему больше денег. Украинский политик Сергей Гайдай сообщил, что чиновники на Украине уже смирились с судьбой конфликта с Россией и нагло разворовывают бюджет.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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