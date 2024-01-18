«Не фотографироваться»: Лавров озвучил методичку Запада по общению с МИД РФ

Запад разработал методичку по общению с российскими дипломатами, которая обязательна для исполнения всеми союзниками. Документ запрещает прямые контакты с россиянами и совместные фотографии, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ показал методичку во время ежегодной итоговой пресс-конференции. Документ «Как вести себя с российскими дипломатами» передали министру друзья из Евросоюза.

«В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, эта методичка распространена, и ей надо строго следовать. «Посещение любых мероприятий, организованных российской стороной, исключено. Избегать непосредственного соседства европейской и российской делегации на общих фото и официальных собраниях», – процитировал Лавров методичку.

Также европейским дипломатам рекомендовано избегать двусторонних контактов с российскими дипломатами, не посещать приемы в честь государственных праздников, в том числе Дня Победы 9 мая. Сотрудников МИД РФ запрещено приглашать на приемы, организованные руководством и МИД стран ЕС. Европейским дипломатам также запретили посещать мероприятия третьих стран, куда приглашены россияне.

«Вот ответ вам на вопрос о том, как мы оцениваем перспективы переговоров. Сфотографироваться вместе нельзя! Сейчас главное свидетельство успеха встречи в Давосе то, что фотографировавшихся было больше, чем на предыдущей», – отметил Ларов.

Во время заседания СМИД ОБСЕ в Скопье госсекретарь США Энтони Блинкен и глава евродипломатии Жозеп Боррель уехали раньше срока. Сергей Лавров уличил их в страхе перед честным диалогом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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