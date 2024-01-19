Госдума обратится к парламенту Франции из-за отправки наемников на Украину

Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с отправкой французских наемников на Украину. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем телерам-канале.

Он отметил, что во Франции наемничество запрещено законом. Поэтому «нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», – подчеркнул политик.

Володин напомнил, что в истории взаимоотношений России и Франции «было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма».

«Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?» – поинтересовался спикер Госдумы.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о вызове посла Франции на Смоленскую площадь из-за французских наемников в Харькове.

Днем ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.

Меж тем МИД Франции 18 января поспешил откреститься от воевавших на стороне ВСУ французах. В Париже сочли информацию об уничтожении французских наемников в Харькове грубой манипуляцией русских».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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