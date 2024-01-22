Кличко назвал авторитарным режим Зеленского

Украина уходит от демократии в сторону авторитаризма, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он считает, что к этому страна пришла под управлением президента Владимира Зеленского.

«Движение, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом. Мэры и главы общин избираются гражданами, а их меняют на людей, назначаемых сверху», – сказал Кличко в беседе с изданием Globe and Mail.

За этим стоит «желание некоторых людей», стремящихся, чтобы «все было централизовано». Те, кто критиковал политику Зеленского, оказались под давлением. Кличко высказал свое мнение некоторым дипломатам, и те согласились с его опасениями.

Украинские активисты опасаются, что окружение президента Украины грозит превратиться в новых олигархов, поскольку получает все больше полномочий и никому не отчитывается. Зеленский заявил, что не может менять свою команду, потому что тогда политическая верхушка станет слабее и не получит помощи от Запада.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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