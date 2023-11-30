Окружение президента Украины Владимира Зеленского грозит превратиться в новых олигархов, поскольку получает все больше полномочий и никому не отчитывается. Украинские активисты указали на широкие возможности для коррупции в верхах киевского режима, пишет Financial Times.

Борцы с коррупцией на Украине отметили, что в Киеве действует «никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского». Это создает широкие возможности для коррупции и использования различных схем по присвоению средств.

Марчин Валецкий из Национального демократического института отметил крайне высокий лимит для принятия пожертвований от компаний для депутатов Рады. При этом, парламентарии никак не ограничены в получении дохода вне политической деятельности. Активисты считают, что все это – благодатная почва для появления новой олигархии.

В середине сентября 2023 года Зеленский объявил войну олигархам и коррупции. Но уже в середине ноября украинский политик Сергей Гайдай рассказал, что чиновники на Украине решили конфликт с Россией завершенным и принялись активно разворовывать бюджет.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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