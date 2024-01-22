Когда это кончится: политологи об обстреле Донецка ВСУ

В воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли Донецк в районе центрального рынка. Сначала было известно о гибели 8 человек. К сегодняшнему дню число жертв увеличилось до 28, несколько десятков человек госпитализированы с ранениями. Часть экспертов требует максимального жесткого ответа. Другие говорят о необходимости начала переговоров.

«Что надо сделать, чтобы это закончилось? Выиграть войну, – заявил «Новому Дню» политобозреватель Андрей Перла. – Причем с пониманием, что в ходе СВО нам противостоит террористическое государство. А наилучший способ борьбы с терроризмом состоит в том, чтобы уничтожить всех террористов. И инфраструктуру их поддержки. И внушить ужас всем, кто мог бы их поддерживать и им сочувствовать.

Да, на практике это означает ужасные вещи. Даже не око за око, зуб за зуб, а десять, сто, тысячу жизней за линией фронта за каждую нашу жизнь. Но если не перейти к практике уничтожения террористов вместе с их квазигосударством, их мостами, дорогами, ТЭЦ, вокзалами, магазинами, рынками... То это никогда не закончится. Мы не можем испытывать жалость и сочувствие к тем, кто по ту сторону линии фронта, – потому что мы испытываем жалость и сочувствие к своим.

При этом – опять да – правы те, кто говорит, что террором занимаются от отчаяния, что это провокации, чтобы вызвать с нашей стороны неизбирательные удары и обосновать новые поставки на Украину оружия и т. д. Правы. Но от констатации этого факта ничего не меняется. Никакого средства борьбы с террористами, кроме террора, не существует».

Политтехнолог Илья Ананьев отмечает, что вряд ли надо быть специалистом «глубоких компетенций», чтобы понимать, что нужно людям от власти в Донецке – им нужна спокойная мирная жизнь без взрывов и диверсий. «А это решается только двумя прямо противоположными действиями: 1. Военный сценарий (долгий, сложный, с рисками новых трагедий). 2. Переговорный. Нет оснований считать его быстрым, но даже сам термин «переговоры» даeт надежду мирному населению», – отмечает Ананьев.

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале акцентирует внимание на действиях властей приграничных регионов России. «Гражданские власти прифронтовых территорий отвечают за меры безопасности в пределах своих городов и поселков. И не военным путем, а мерами гражданской безопасности и обороны. Откуда такая беспечность? Какие рынки на открытых пространствах? Не можешь обеспечить безопасность – закрывай их или переноси в закрытые помещения. Не справился, погибли гражданские – это халатность. И никак иначе. В отставку и под следствие виновных. С ВСУ военные разберутся, но это не вернет погибших», – подчеркивает эксперт.

Напомним, сегодня утром глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что число погибших в результате обстрела Донецка увеличилось до 28 человек, пострадавших – до 30. «Ранения получили 30 жителей региона. В медицинские учреждения Донецка поступили 25 пострадавших, 18 госпитализированы – их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Семи оказана врачебная помощь, они проходят лечение амбулаторно», – говорится в телеграм-канале Пушилина. В детской больнице находятся два подростка 16 и 17 лет с осколочными ранениями. Их состояние оценили как средней тяжести, но стабильное. Донецкие специалисты постоянно находятся на связи с федеральным центром для консультаций. Из ряда регионов поступили предложения принять раненых в местных больницах, добавил Пушилин.

В республике 22 января объявлено днем траура.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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