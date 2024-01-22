ЦИК принял документы для регистрации кандидата Владимира Путина

Центризбирком России официально принял пакет документов от Владимира Путина для регистрации его в качестве кандидата на выборах президента, передает «Интерфакс».

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина и члены рабочей группы приняли документы для регистрации кандидата Владимира Путина. Избирательный штаб Путина уже передал в ЦИК собранные в 89 регионах подписи в поддержку кандидата.

На 17 января предвыборный штаб Владимира Путина собрал более 2,5 млн подписей в его поддержку, и подписные листы продолжили поступать из разных регионов.

В ЦИК пояснили, что проверка подписных листов проходит в три этапа. Сначала проверяют количество листов и подписей. На втором этапе генератор случайных чисел отбирает 60 тыс. подписей для тщательной проверки. На третьем – изучают порядок сбора подписей, оформление подписных листов и достоверность сведений. Установленный законом срок для проверки подписных листов в ЦИК – 10 дней.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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