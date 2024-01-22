Медведев назвал Зеленского «старшим наркоманом» после указа о территориях России: «Пора завязывать»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на указ украинского президента Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях России. Он посчитал этот документ незатейливым актом пропаганды, вызванным провалом на фронте. Медведев отметил, что так Зеленский «скоро Канаду присоединит».

Политик предположил, что украинский президент в состоянии наркотического опьянения подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселенные украинцами». При этом он назвал всех украинцев русскими.

«Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России», – написал российский политик в своем телеграм-канале. Он назвал Зеленского «старшим украинским наркоманом» и призвал его «завязывать», пока тот не присоединил к Украине Канаду.

Отметим, что Зеленский своим указом в «исторически населенные украинцами территории России» включил «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ».

Кабмину поручено обеспечить живущим на этих территориях их «права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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