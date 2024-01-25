Генпрокуратура России признала нежелательной организацией издание DOXA

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность издания DOXA. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации «Mnenie media z.s.» (DOXA), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии», – сообщил парламентарий.

Он добавил, что DOXA «причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России», поскольку на информационных ресурсах издания размещались «инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов».

Пискарев напомнил, что за взаимодействие с нежелательными организациями и их финансирование предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 28 февраля 2022 года сайт издания DOXA был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ еще в ноябре 2022 года просила Генпрокуратуру признать издание экстремистской организацией. Пискарев тогда заявлял, что DOXA причастно к продвижению проукраинской пропаганды и проведению незаконных протестных акций.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube