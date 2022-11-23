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Среда, 23 ноября 2022, 13:29 мск

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Комиссия Госдумы передаст правоохранителям материалы на 150 граждан, призывавших вводить санкции против РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила признать нежелательной, либо экстремистской деятельность трех десятков зарубежных неправительственных организаций, а также намерена направить в правоохранительные органы материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России.

Как сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, расследование завершено в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. «Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри», – подчеркнул парламентарий, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Среди иностранных организаций Пискарев выделил такие, как НПО Svoboda Alliance (Австралия), «Русская Америка за демократию в России» (США), проект «Ковчег», имеющий представителей более чем в 40 странах, «Датские друзья демократической России» (Дания), «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), ассоциация RUHelp – Russians Against the War (Люксембург), сообщество Free Russia NL (Нидерланды), фонд «Дом прав человека» (Норвегия), движение Demokrati-JA (Германия), «Форум свободной России» (Латвия).

Кроме того, парламентарий сообщил, что комиссией направлено обращение в Генпрокуратуру о признании издания DOXA экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России. По словам Пискарева, издание причастно к продвижению проукраинской пропаганды и проведению незаконных протестных акций.

«Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, отделов полиции и боевой техники, изготовлению «коктейлей Молотова», материалы по проведению массовых публичных мероприятий с нарушением закона, советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов. Их усилия по вовлечению нашей молодежи в противоправную деятельность должны быть пресечены и получить соответствующую правовую оценку. Ожидаем ответа прокуратуры», – пояснил депутат.

Думской комиссией также собраны материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России. По словам Пискарева, данные материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки в связи с наличием в действиях этих граждан признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.4 КоАП РФ, или уголовного преступления, предусмотренного ст. 284.2 УК РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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