«Параноидальная и бредовая»: Полянский оценил украинскую речь о крушении Ил-76

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал параноидальным и бредовым выступление украинской стороны на заседании Совбеза ООН по крушению Ил-76 в Белгородской области. Он подчеркнул, что Киев пытается переложить вину на Москву из-за «лицемерной традиции» Запада обвинять Россию в любых инцидентах вопреки фактам.

«Украинское выступление, как и всегда, параноидальное и бредовое. Видимо, моя коллега получила установку продолжать врать и выгораживать киевский режим», – сказал дипломат.

Текст его выступлений опубликован на сайте постпредства РФ.

Полянский прокомментировал упоминание крушения малазийского «Боинга» рейса МН-17 в 2014 году. Он подчеркнул, что следствие и судебное разбирательство велись так, чтобы подтвердить выбранную Западом версию о виновности России. Киевский режим так и не понес никакой ответственности за то, что не закрыл небо над территорией, где проходил конфликт, чем нарушил международное право.

«Они закрывали глаза на грубейшие несостыковки и откровенное вранье Киева в рамках этого процесса. В этом году будет 10 лет с момента катастрофы, но ничего не изменилось. Запад по-прежнему в угоду политической конъюнктуре оправдывает любые преступления своих киевских марионеток, пытаясь переводить стрелки на Россию даже тогда, когда факты говорят об обратном», – заявил Полянский.

Российский дипломат также напомнил, что киевский режим, обвиняя Россию в событиях в Буче, так и не представил списки погибших, игнорируя запросы Москвы. В отличие от авторов той провокации Россия опубликовала списки погибших в результате крушения Ил-76 и довела их до украинской стороны «в установленном порядке».

Днем 24 января ВСУ сбили из ЗРК военно-транспортный самолет Ил-76 с 74 людьми на борту. Самолет перевозил украинских военнопленных для обмена. МО РФ подтвердило, что киевский режим знал о способах доставки пленных для обмена и времени их доставки. Обмен должен был состояться во второй половине дня у КПП «Колотиловка».

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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