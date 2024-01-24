МО РФ: Киев сбил самолет с пленными боевиками двумя ракетами из ЗРК

Киевский режим сбил военно-транспортный самолет с украинскими военнопленными двумя ракетами из ЗРК, сообщили в Минобороны РФ. Военные отследили пуск до села Липцы Харьковской области.

МО РФ подтвердило, что борт перевозил пленных бойцов ВСУ для обмена на российских военных. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.

«Сегодня в 11:15 часов киевским режимом совершен теракт. Поражение самолета осуществлено ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», – говорится в сообщении министерства.

По данным МО РФ, руководство Украины знало о перевозке военнопленных, поскольку обмен должны были провести во второй половине дня у КПП «Колотиловка» на границе двух стран. «По сложившейся практике» пленных везли в Белгород.

«Нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан», – отметили в Минобороны РФ.

Посол РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что действия Киева заставили сомневаться в возможности достичь каких-либо договоренностей в любом формате. Госдума анонсировала обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии об их ответственности за поддержку преступных действий киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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