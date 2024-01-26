Запад использует бежавшую оппозицию, чтобы раскачать ситуацию в России

Запад продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в России, в том числе с использованием сбежавшей из России оппозиции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Руководство западных стран и спецслужбы видят, что обстановка в России стабильна, но продолжают усилия по раскачиванию ситуации.

«Целей несколько. Это возможность под таким предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности. Это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе», – сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Чиновник отметил, что лидеры оппозиции с радостью готовы побороться за руководящие посты даже в «несуществующем правительстве в изгнании».

По данным СВР, американская разведка разрабатывает вопрос создания за пределами РФ виртуального государства с временной администрацией.

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Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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