Французский историк Эммануэль Тодд опроверг заявления о намерениях России напасть на страны НАТО. Он назвал сумасшедшими всех, кто верит в планы Москвы «захватить весь мир».

«Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер. Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим», – сказал Тодд в интервью L'invité.

Россия называла условия, при которых ей придется применить крайние меры против агрессии в свою сторону. Москва может нанести превентивный удар, если Запад продолжит наращивать угрозы в ее отношении.

«Надеюсь, наши лидеры в курсе современной российской военной доктрины. Она гласит, что, учитывая превосходство стран НАТО в таких сферах, как демография и численность населения, в случае возникновения угрозы России, ее народу и государству будет принято решение о нанесении превентивного удара тактическим ядерным оружием», – подчеркнул ученый.

Власти ряда стран НАТО, включая ФРГ и Норвегию, призвали своих граждан готовиться к войне с Россией, которая якобы готовит нападение на одну из стран альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил муссирование военной темы тем, что именно эти усилия вместе с учениями и расширением границ блока служат предостережением для Москвы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никакого желания на кого-то нападать. Такого желания не было и перед началом СВО, но действия киевского режима при попустительстве Запада не оставили другого выбора.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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