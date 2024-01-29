Bloomberg: США задумались о тайной операции против Ирана

США готовят «решительный ответ» на удар по своей базе в Иордании. Один из прорабатываемых вариантов – секретная операция против Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В ночь на 28 января американская военная база на границе Сирии и Иордании была атакована беспилотником. Погибли трое военных. Белый дом обвинил в атаке радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном. Тегеран отрицал свою причастность к нападению.

«Удар вызовет более решительную реакцию, чем все, что США предприняли до сих пор. Один из вариантов – тайная операция с ударом по Ирану, чтобы послать четкий сигнал. Администрация Байдена также может атаковать иранских чиновников», – говорится в статье.

Агентство отметило, что политические силы давят на президента Джо Байдена, чтобы он одобрил ответные действия. Но это несет риск расширения конфликта в регионе, чего Белый дом «пытается избежать». Вашингтону также придется учесть экономические последствия ответного шага, поскольку удары по йеменским хуситам вызвали только их более активные действия в Красном море. К тому же, тайная операция может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.

Американский сенатор Линдси Грэм в конце 2023 года призвал «стереть Иран с карты мира». Белый дом в середине января подчеркнул, что не хочет конфронтации с Ираном.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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