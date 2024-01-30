Япония обвинила Россию и КНДР в пробуксовке ядерного разоружения

Ядерное разоружение все больше затягивается из-за угроз со стороны России и КНДР, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он заверил, что Япония продолжит выступать за создание мира без ядерного оружия.

«Ситуация вокруг ядерного разоружения становится все более и более серьезной из-за ядерной угрозы со стороны России и развития ядерных и ракетных технологий Северной Кореи», – цитирует японского премьера ТАСС.

Кисида предложил взять за основу создания безъядерного мира концепцию «Хиросимский план действий», представленную в 2022 году. Документ требует от ядерных держав раскрывать информацию о состоянии производства ядерных материалов. И подчеркивает важность неприменения ядерного оружия.

Как сообщал «Новый День», США втайне разместили более 150 ядерных боезарядов в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. При этом, две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности. Эксперт предупредил, что американские власти могут передать Украине ядерное оружие из-за отчаяния на фоне военных провалов в конфликте с Россией.

КНДР предупредили, что риск эскалации на Корейском полуострове растет из-за провокаций США. Пхеньян заявил, что Вашингтон может довести ситуацию до ядерной войны.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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