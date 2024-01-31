Захарова назвала чудовищными слова Борреля о примирении с Россией

Призыв главы европейском дипломатии Жозепа Борреля бороться с соблазном примирения с Россией чудовищен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобный подход противоречит сути дипломатической работы.

Накануне Боррель заявил, что примирение России и Украины станет ошибкой, и призвал «отказаться от этого соблазна», продолжить снабжение ВСУ оружием.

Захарова отметила, что у человека могут быть разные мысли, но не все нужно высказывать. А мысль о полном отрицании примирения с какой-либо страной не может так просто зародиться в голове дипломата.

«Это очередное чудовищное заявление. Даже мысль такая должна зарождаться у дипломата с большим трудом, она противоречит сути дипломатической работы. А когда человек произносит такое вслух, он просто дезавуирует свою профессию», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Она отметила, что на Западе к словам главы дипломатии ЕС тоже относятся так: «Это же Боррель». Но и западные дипломаты понимают все безумие его слов.

«Заявления этого человека уже даже не маргинальны, они безумны. Такие формулировки из уст человека, который представляет в дипломатическом формате, округлим, 30 стран – это просто край, это сумасшествие», – уверена российский дипломат.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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