Мир потерял доверие к глобальным экономическим инструментам благодаря действиям Запада. Доллар превратился в оружие для решения политических задач, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Запад активно продвигал глобальные экономические инструменты и доллар в качестве глобальной валюты. Но недавние события показали, что все эти «святые принципы свободного рынка» в одночасье могут быть оборваны и превращены в инструмент принуждения.

«Такая участь может ждать любую страну. Вашингтон и те, кто контролирует мировые валютную и торгово-финансовую системы, показали свою недоговороспособность. Доллар является либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач. Доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используются в качестве инструментов принуждения», – сказал министр на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС в Москве.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Лавров спрогнозировал быстрое развитие региональных секторов мировой экономики. Это связано с изменением цепочек поставок и направления торговых связей ряда государств.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что Вашингтон всё чаще использует доллар для политической борьбы, поскольку утратил экономическое лидерство. Вернуть его не помогли ни навязанные вооруженные конфликты, ни торговые и санкционные войны, ни разрушение экономики Европы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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