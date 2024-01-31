Ряд европейских государств могут снизить градус осуждения России в обмен на часть украинских территорий, считает обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович. Соседи киевского режима не скрывают свои территориальные претензии.

Даже в случае победы в конфликте Украина не сможет восстановить свои границы в том виде, в каком они были до начала СВО. Но в случае поражения страна может вовсе исчезнуть с карты мира, и этому поспособствуют ее нынешние союзники.

Вукович отметил, что уважение к международному праву исчезает с такой скоростью, что не за горами то время, когда «мир погрузится в общий грабеж по принципу «кто сильнее».

«Россия могла бы хотя бы частично избежать осуждения в случае поражения Украины – «отдать» части Украины другим соседним странам. Реальность такова, что среди соседних стран можно найти те, что жадно захватили бы часть Украины и сделали ее своей, окажись Украина на грани вымирания», – говорится в статье.

Обозреватель привел в пример Польшу и Венгрию. Будапешт может претендовать на Закарпатье, где проживают около 150 тыс. этнических венгров.

Служба внешней разведки РФ предупредила, что Варшава все больше нацелена на взятие под контроль западной части украинской территории. Польша может ввести войска в ближайшие к ней области Украины под видом помощи соседу. В США напомнили, что Белый дом не обещал Киеву победу или возврат территорий. Вашингтон поддерживал киевский режим только с целью сохранения независимости.

Загреб, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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