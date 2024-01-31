МИД РФ: прекращение переговоров с Японией по мирному договору остается в силе

Диалог с Японией по мирному договору невозможен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России, вводит санкции, в японском обществе множатся русофобские настроения, у дальневосточных рубежей РФ наращивается военная активность с НАТО.

«О чем говорить? В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений», – подчеркнула Захарова.

В марте 2022 года Москва заявила, что не будет вести переговоры по мирному договору с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам РФ.

30 января японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, но будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций и поддерживать Украину.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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