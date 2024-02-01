Госдума обратится к конгрессу США из-за атаки на Ил-76

Госдума сегодня рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с применением украинскими войсками американского ЗРК Patriot при атаке на военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, экспертиза доказала, что Ил-76, перевозящий военнопленные ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Володин указал, что погибли украинские пленные и российские пилоты, осуществлявшие гуманитарную миссию.

«Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны России, Ил-76 был сбит 24 января в Белгородской области двумя ракетами из ЗРК, дислоцированного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту были 74 человека – 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли. Пленных украинцев везли для обмена. В российском военном ведомстве заявляли, что Киев знал о перевозке пленных для обмена.

31 января президент России Владимир Путин заявил, что самолет был сбит американской системой Patriot. «Это уже экспертиза установила. Пуск ракеты комплекса Patriot был произведен по Ил-76 с подконтрольной Украине территории. Россия настаивает на международном расследовании инцидента», – сказал глава государства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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