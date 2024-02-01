ЕК подготовила переговоры по новому пакету санкций против России

Еврокомиссия до конца недели начнет серию встреч со странами-членами Евросоюза для предварительного обсуждения новых антироссийских санкций. Новые ограничения будут направлены против обхода ранее введенных санкций, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«ЕК в субботу начнет неофициальные встречи на высоком уровне для обсуждения деталей нового пакета санкций против России. Это станет последним шагом перед официальным оглашением проекта документа в Совете», – говорится в сообщении.

Евросоюз спешит согласовать ограничения, чтобы одобрить 13-й пакет мер к годовщине начала российской военной операции. По словам источников, новые ограничения закроют лазейки для нарушителей санкций, а также дополнят списки запрещенных к импорту товаров. Польша и страны Балтии настаивают на запрете импорта российского алюминия и сжиженного природного газа.

Как сообщал «Новый День», ЕС прорабатывает запрет на поставки российской алюминиевой продукции. Брюссель рассчитывает, что эта мера ударит и по энергетике России.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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