Politico: ЕС введет полный запрет на поставки алюминиевой продукции из России

В новый 13-й пакет антироссийский санкций Евросоюза может войти российская алюминиевая продукция. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. Очередной пакет ограничительных мер в Брюсселе планируют согласовать до второй годовщины начала специальной военной операции на Украине – 24 февраля.

«Продукция из российского алюминия входит в число товаров, которые будут в центре внимания следующего пакета санкций ЕС в отношении России», – приводит издание слова европейских дипломатов.

В Евросоюзе считают, что запрет на поставки российской алюминиевой продукции ударит и по российской энергетике. «Процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, при этом цены на энергоносители составляют до 40% производственных затрат. Таким образом, введение ограничений против российского алюминия является еще одним способом введения санкций против российской энергетики», – отмечает издание.

По информации ассоциации European Aluminium, предыдущие пакеты санкции затронули лишь 15% российского экспорта алюминия в ЕС.

Вместе с тем, как пишет издание, Евросоюз столкнулся с трудностями в разработке новых антироссийских санкций, поскольку «все крупные товары уже находятся под ограничениями», а «другие крупные объекты, такие как ядерная энергия или СПГ, остаются недоступными для введения санкций».

Так, Венгрия и ряд других стран Восточной Европы выступили против санкций в отношении российского ядерного сектора, указывается в публикации. В то же время многие страны ЕС, включая Германию, выступили против санкций в отношении российского сжиженного природного газа.

На прошлой неделе представитель Евросоюза на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕС намерен ко второй годовщине начала СВО на Украине ввести новый, 13-й по счету, пакет санкций против России. По данным источника Bloomberg, он будет включать в себя новые торговые ограничения и расширение санкционных списков.

Напомним, 12-й пакет санкций против России Евросоюз утвердил 18 декабря 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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