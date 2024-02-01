Шольц призвал ЕС к срочным усилиям по увеличению военной помощи Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза срочно начать обсуждение увеличения военной помощи Украине. По его словам, этот вопрос будет активно прорабатываться на открывающемся специальном саммите ЕС. При этом Шольц не ожидает конкретных решений на нынешней встрече.

«На этот счет сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться, потому что мы знаем, что того, что было запланировано до сегодняшнего дня, а именно военной помощи ото всех стран-членов [ЕС], недостаточно», – сказал Шольц перед началом саммита ЕС в Брюсселе (цитата по РИА «Новости»).

Канцлер ФРГ вновь обратил внимание на том, что на Германию приходится значительная часть европейской помощи Украине. По его словам, ФРГ выделит в 2024 году на военную помощь от 7 млрд до 8 млрд евро, однако «для всего ЕС этого мало».

Кроме того, Шольц выразил уверенность в том, что все 27 стран-членов ЕС смогут согласовать пакет военной и макрофинансовой помощи Украине на 50 млрд евро. Он пообещал приложить «много усилий», что обеспечить согласие всех лидеров государств сообщества.

Напомним, что в настоящее время Венгрия блокирует такие решения ЕС по Украине, как выделение восьмого транша военной помощи на 500 млн евро, 5 млрд евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, 20 млрд на военную помощь на четыре года, а также 50 млрд помощи на 2024-2027 годы.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов пожаловались на острую нехватку боеприпасов для ВСУ. Они призвали западные страны ускорить поставки снарядов.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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