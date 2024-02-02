В украинском конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится – Орбан

Расклад сил в конфликте вокруг Украины не изменится в пользу Киева, время работает на Россию. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, отметив, что в ЕС думают иначе.

По его словам, Венгрия хотела бы, чтобы речь шла о мире, «мы посылали деньги на мир», но это невозможно. Дело в том, что на Западе по-прежнему считают, что время на их стороне, и чем дольше длится конфликт, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины, указал венгерский премьер.

«Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится», – цитирует Орбана РИА «Новости». «Зачем тогда мы продолжаем войну?», – вопросил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на линии соприкосновения с ВС РФ вряд ли скоро изменится в лучшую для Украины сторону. По его мнению, конфликт зашел в «мучительную, истощающую» стадию. Такое признание сделал Залужный в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшемся 29 января, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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