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Пятница, 2 февраля 2024, 15:45 мск

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Россия заявила протест Эстонии в связи с осквернением захоронений советских военных

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамёльдер из-за планов «перезахоронить» советских военных в Таллине. В Москве потребовали не допустить осквернения захоронений.

Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что эстонского дипломата вызвали в МИД 2 февраля.

«Выразили решительный протест в связи с планами эстонских властей «перезахоронить» без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище. Такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью», – говорится в комментарии Захаровой.

Российский дипломат отметила, что Таллин давно утратил мораль в стремлении переписать итоги Второй мировой войны.

Посольство РФ в Эстонии ранее потребовало от руководства этой страны «не допустить позорного глумления над умершими». Эстонский военный музей в ноябре 2023 года анонсировал «перезахоронение» останков советских военнослужащих. Соответствующие таблички появились у могил 38 воинов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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