В Лондоне призвали не говорить о войне с Россией

Британцам стоит перестать говорить о войне с Россией и найти способы добиться мира на Украине, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен. Он призвал не обострять ситуацию в Европе.

«Россия не наш враг. Мы должны прекратить говорить о войне с Россией. Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения», – заявил политик в эфире телеканала GB News.

Ряд европейских государств призвал своих граждан готовиться к войне с Россией, которая якобы готовиться напасть на НАТО после победы над Украиной. Французский историк Эммануэль Тодд назвал сумасшедшими всех, кто верит в планы Москвы «захватить весь мир», а агрессию Москвы – вымыслом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никакого желания на кого-то нападать. Он напомнил, что и СВО могла бы не случиться, если бы Украина и Запад придерживались своих обещаний, а не стали проводить русофобскую политику.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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