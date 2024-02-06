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Вторник, 6 февраля 2024, 10:35 мск

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Названы возможные сроки выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в период между 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на четыре источника, близких к администрации президента.

По их сведениям, выступление главы государства запланировано на конец февраля, но дата может немного сдвинуться.

Итоговое содержание документа пока неизвестно. Источники издания отмечают, что послание, скорее всего, затронет темы специальной военной операции, суверенитета России, ее социально-экономического будущего и семейных ценностей. Как пишет газета, послание, по сути, сыграет роль предвыборной программы кандидата в президенты Путина.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что действующий глава государства не будет участвовать в предвыборных дебатах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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