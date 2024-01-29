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Понедельник, 29 января 2024, 15:17 мск

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Путин отказался от предвыборных дебатов

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом сообщил пресс-его секретарь Дмитрий Песков.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос о планах Путина принять в них участие.

Как сообщал «Новый День», сегодня Центральная избирательная комиссия единогласно приняла решение о регистрации Путина на президентских выборах, которые пройдут 15 -17 марта.

Кроме действующего президента, кандидатами зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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