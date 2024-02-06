Захарова ответила на обвинения России в проблемах фермеров в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала обвинения Еврокомиссии в адрес России в связи с протестами европейских фермеров. Она заинтересовалась, не обвинят ли вскоре Москву в смещении земной оси.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен возложила вину за все беды европейских фермеров на Россию и изменения климата. Выступая в Европарламенте, чиновница заявила, что засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот, а за инфляцию, дорогие энергию и удобрения ответственная Россия.

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы ещё и всем климатом на планете управляем. Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» – задалась вопросом Захарова в своем блоге.

Летом 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ЕС оказался в тяжелом положении, потому что под американским давлением отказался от сотрудничества с Россией и ее дешевых энергоносителей. На тот период стоимость электроэнергии в Европе выросла в шесть раз за год из-за нехватки топлива.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube