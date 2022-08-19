Володин: США готовы пожертвовать Европой ради сохранения власти

Вашингтон готов пожертвовать европейской экономикой и благосостоянием людей ради удержания власти, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что Европа решила отказаться от экономического сотрудничества с Россией и ее дешевых энергоносителей под давлением США. Теперь страны ЕС оказались в сложном положении: урожай уменьшился на 20% из-за засухи, электроэнергия в дефиците, а ее стоимость выросла в шесть раз за год.

«Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы назвал основными проводниками политики Штатов покинувшую ЕС Великобританию, а также Прибалтику и Украину, у которых «от суверенитета осталось только название». «В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия», – добавил политик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в давлении на ряд стран ради отказа от доступных энергоносителей из России, что уже привело к энергетическому кризису в мире.

Президент РФ Владимир Путин высказал аналогичную точку зрения. Он добавил, что Запад пытается сохранить свою гегемонию, подрывая любые альтернативные, суверенные пути развития других стран. Они провоцируют хаос, разжигая застарелые и новые конфликты.

Москва, Наталья Рязанова

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