Запад отказывается искать мирные решения для конфликта на Украине ради ВПК, который требует гарантий для наращивания мощностей, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«От правительств западных стран ВПК требует гарантий. Вдруг в один момент придет мир, и все наше вооружение пойдет на свалку? Вот эти требования – это стимул правительств не идти на поиск мирных договоренностей, а пытаться затягивать на годы и годы украинский кризис», – рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Посол задался вопросом, не означает ли это установление военной экономики в Европе.

«Военная это экономика? По крайней мере, продовольственных карточек пока не раздают, всеобщей мобилизации не проводят», – сказал Мешков.

Весной 2023 года аналитики отметили, что «безвозмездная помощь» Киеву принесла миллионы долларов некоторым чиновникам в Вашингтоне. Компании ВПК получили новые контракты на оружие и амуницию на миллиарды долларов и могут заключить новые, если конфликт затянется. Их лоббисты заработали миллионы долларов, продвигая инициативы военной помощи для Киева.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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