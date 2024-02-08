В Ленобласти запретили проводить митинги и другие протестные акции до 1 мая

Оперативный штаб Ленинградской области принял решение ограничить проведение митингов до 1 мая 2024 из-за угрозы провокаций и терактов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации в своем телеграм-канале.

«Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024 года. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций», – говорится в сообщении оперштаба.

В то же время губернатор региона Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период все острые вопросы, возникшие у жителей региона, оперативно обсуждались на встречах активистов с чиновниками областной администрации.

Ранее руководство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры по всему региону. Охрана и силовики получили приказы на уничтожение дронов, если те появятся на прилегающих территориях.

Портовые власти ввели режим повышенной готовности в портах Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга из-за риска атаки украинских беспилотников.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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