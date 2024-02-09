«Бандеровский предатель»: Медведев заявил о чувстве омерзения к новому главкому ВСУ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на назначение генерала Александра Сырского новым главнокомандующим украинских вооруженных сил. Политик заявил, что биография нового главкома ВСУ вызывает у него «чувство ненависти, презрения и омерзения».

В этом контексте Медведев упомянул развал СССР, шаги Запада, толкнувшего Россию и Украину к конфликту, и действия самого Сырского.

«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения», – написал зампред Совбеза РФ в своем телеграм-канале. Он добавил, что испытывает к Сырскому чувство омерзения, «который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».

«Пусть земля горит у него под ногами!», – пожелал Медведев новому главкому ВСУ.

Медведев также отметил, что испытывает чувство ненависти ко всем, «кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна». Политик подчеркнул, что СССР «балансировал миропорядок», и после его развала «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

Кроме того, зампред Совбеза РФ заявил, что презирает западные страны, которые «маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне».

Как сообщал «Новый День», накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома украинских войск Валерия Залужного и назначил вместо него командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Причиной увольнения Залужного, по словам Зеленского, стал провал летнего наступления на южном фронте.

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки, Киржачского района Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году в Советской армии командиром мотострелкового взвода. В 2014 году был начальником штаба сил АТО, участвовал в командовании боев за Дебальцево в 2015 году, которые закончились потерей города для Украины. К 2022 году стал командующим Сухопутными войсками ВСУ. В 2023 году руководил обороной Бахмута, который в итоге был взят российскими войсками.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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