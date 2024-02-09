Путин: Россия и Украина рано или поздно договорятся

Отношения между народами России и Украины восстановятся, хотя на это потребуется много времени. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Россия и Украина рано или поздно смогут договориться, убежден глава российского государства.

«Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это… Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», – сказал Путин.

По его оценке, конфликт на Украине – «это в известной степени элемент гражданской войны». Российский президент при этом отметил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими. Он привел в качестве примера историю на поле боя, когда попавшие в окружение украинские военные отказались сдаться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

«Это конкретный пример из жизни, боевые действия – наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!» – и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин.

Президент РФ не согласился с мнением, которое превалирует на Западе, что боевые действия навсегда разделили народы России и Украины. «Все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось», – уверен Путин.

Глава российского государства задался вопросом, «почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь». «Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся её разделить», – заключил Путин.

Напомним, в ходе беседы с Карлсоном президент РФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и открыта для предложений по мирному урегулированию. Он назвал отказ от диалога по Украине ошибкой, которую должны исправлять те, кто ее совершил.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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