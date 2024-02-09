«Исправлять чужие ошибки»: Путин высказался о переговорах с Киевом

Отказ от переговоров по Украине стал ошибкой, которую должны исправлять те, кто ее совершил. Россия не станет «суетиться», хотя открыта для предложений по мирному урегулированию, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что мирные переговоры Москвы и Киева были прерваны украинской стороной весной 2022 года под влиянием Запада. Путин назвал действия киевской делегации ошибкой.

«Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Точнее сказать, хотят, но не знают, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это не мы довели, а наши «партнёры», оппоненты до этого довели. Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся», – сказал президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Видео опубликовано на сайте Карлсона.

Журналист спросил, почему Россия не возобновляет переговоры. Если Москва считает, что Вашингтон влияет на решение о мирном урегулировании, почему бы не позвонить напрямую в Белый дом?

«Почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки? Они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?» – ответил Путин.

Все чаще западные политики заговаривают о том, что будет после победы России в конфликте на Украине. Аналитики усомнились, что у Киева может появиться иной выбор, кроме как решить ситуацию за столом переговоров. И для Украины остались только плохой и очень плохой варианты сделки с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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