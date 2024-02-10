В Госдуме готовят запрет для иноагентов размещать рекламу бизнеса из РФ

Российские депутаты подготовили законопроект о запрете на размещение рекламы на интернет-ресурсах иноагентов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, как общественность возмущена тем, что «льющие грязь» на Россию блогеры зарабатывают на отечественных компаниях.

По его словам, в Думу поступают «многочисленные обращения» граждан. Россияне возмущены, что иноагенты «зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях».

«Это недопустимо. Предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», – написал Володин в своем блоге.

Законопроект предусматривает «строгие меры ответственности» для тех, кто будет нарушать запрет.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обсудила пакет законопроектов о расширении понятия нежелательных организаций. Инициатива должна помочь в защите от враждебной деятельности иностранных и международных организаций с участием госорганов других стран.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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