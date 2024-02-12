Надеждин обратился в Верховный суд РФ из-за отказа в регистрации

Политик Борис Надеждин не согласился с отказом в регистрации его кандидатом в президенты РФ и обратился в Верховный суд. Команда политика подготовила три иска.

«Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный – об оспаривании отказа в регистрации. Главный иск мы подадим позже, до 16 февраля. Сегодня подаем два других: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков», – написал политик в своем телеграм-канале.

Надеждин настаивает, что подписи в его поддержку собраны у живых людей. Чтобы подкрепить иск нужна работа с избирателями, а это требует времени, поэтому пока готовы два заявления.

8 февраля ЦИК РФ отказался регистрировать Надеждина в связи с большим процентом брака в подписных листах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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