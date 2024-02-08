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Четверг, 8 февраля 2024, 13:48 мск

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ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента РФ

Фото: официальный телеграм-канал партии «Гражданская инициатива»

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказала в регистрации кандидатам на пост главы государства выдвиженцу от «Гражданской инициативы» Борису Надеждину и от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу из-за высокого процента брака в собранных ими в свою поддержку подписях избирателей.

Ранее сообщалось, что недействительные подписи были выявлены среди 60 тысяч подписей, отобранных для проверки рабочей группой ЦИК. Из 104 734 внесенных в ЦИК подписей достоверными признаны 95 587. Также было обнаружено 11 подписей умерших людей.

В общей сложности более 15% из представленных Надеждиным подписей по итогам проверки оказались недействительными. Для регистрации кандидатом в президенты РФ доля брака не должна превышать 5%. Число недостоверных подписей у Малинковича также превысило возможный порог брака.

В официальном сообщении ЦИК отмечается, что также отказано в регистрации на выборах главы государства самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал только четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от «Новых людей» и действующего главу государства Владимира Путина, как самовыдвиженца.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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