МВФ призвал подвести юридические основания под конфискацию активов России

Желающие использовать замороженные российские активы западные страны должны иметь для этого юридическое основание, напомнила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Фонд никак не будет вовлечен в действия с активами суверенного государства, но станет внимательно следить за тем, что предпримет Запад.

«Любые предпринимаемые действия должны иметь достаточную юридическую поддержку, чтобы не столкнуться с рисками в дальнейшем. Важно помнить об этом», – сказала Гопинат в онлайн-интервью Foreign Policy.

Она отметила, что фонд никак не будет влиять на решение стран, желающих конфисковать российские активы. Организация только даст оценку влиянию этих действий на мировую экономику.

«Решение о том, что делать с замороженными активами России, зависит только от стран, удерживающих эти активы. МВФ в это не вовлечен. Мы дадим оценку воздействия на наши страны-члены, на мировую экономику, если будут приняты какие-то решения», – сказала чиновница.

Аналитики предсказали крах экономике США в случае передачи замороженных российских активов Украине. Крупные держатели американских ценных бумаг начнут распродавать их по сниженным ценам, чем подорвут финансовую систему Штатов. На фоне этих прогнозов Совет Евросоюза разрешил использовать только прибыль от замороженных активов России для «восстановления Украины на более позднем этапе».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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