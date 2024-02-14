Россия перестала платить взносы в Арктический совет

Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет, но пока не намерена покидать организацию. Москва надеется, что участники совета будут соблюдать свои обязательства, пояснили в МИД РФ.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена – до возобновления практической работы с участием всех стран-членов. Выступаем за подход, изначально лежащий в основе работы Совета: развитие взаимовыгодного сотрудничества в формате восьми арктических государств в интересах устойчивого развития всего Арктического региона», – цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Пока Москва не намерена ставить вопрос о выходе из организации. Это решение будет принято, если Арктический совет начнет меняться в недружественный институт. В МИД подчеркнули важность совместных проектов, затрагивающих сохранение экосистемы Заполярья, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы, полярные исследования и морские научные экспедиции.

«Рассчитываем, что все страны-члены Арктического совета будут соблюдать взятые на себя обязательства», – добавили в МИД.

Ранее министерство сообщило, что совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия пытается возобновить работу организации в полном формате, однако не видит поддержки других участников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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